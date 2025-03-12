Sultanbeyli'de İş Yerinde Yangın

İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası gökyüzü dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangına müdahale devam ederken yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ekiplerim yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA-İHA