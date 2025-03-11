2 Yaşındaki Bebeğin Kahreden Ölümü! Balkondan Beton Zemine Düştü
Tokat'ta 2 yaşındaki bebek feci şekilde hayatını kaybetti. 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen Rüzgar bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ta Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde akşam saatlerinde 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaşındaki Rüzgar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA