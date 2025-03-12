Eşi Tarafından Canice Katledilmişti: Sevcan Hemşireyi Eve Gitmeye İkna Edip Öldürmüş
Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman, eşi Halit Can Sakman tarafından öldürüldü. Genç kadının ölümünün ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Katil Halit Can Sakman'ın tartışma sonrası sakinleşmek için dışarı çıkan Sevcan hemşireyi eve dönmeye ikna ettiği ve sonra katlettiği öğrenildi.
Kaynak: Sabah
Türkiye'de kadınlar erkekler tarafından canice katledilmeye devam ediyor. Dehşetin bu seferki adresi Antalya oldu. 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir Sakman, 2 ay önce evlendiği eşi hemşire Halit Can Sakman tarafından öldürüldü. Genç kadının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.
Sevcan hemşirenin ölümünün ardından detaylar ortaya çıktı. Genç kadının annesinin 2 gün önce ziyarete gittiği herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını sorduğu öğrenildi.
EVE DÖNMEK İÇİN İKNA ETMİŞ!
Sabah'ın haberine göre olay gecesi ise çift arasında çıkan tartışma sonucu Sevcan Demir Sakman evi terk etti ve bir kafede sakinleşmek için oturdu. Eşi Halit Can Sakman, Sevcan hemşirenin peşinden giderek eve dönmesi için ikna etti. Eve döndüklerinde ise genç kadın, Halit Can Sakman tarafından canice katledildi.
Cenazeyi teslim alan ailesi defin işlemi için Hatay'a getirdi. Genç kadının tabutunu kadınlar omuzladı. Sevcan hemşirenin annesi, babası, kız kardeşi ve sevenleri sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarının sel olduğu İskenderun Cemevi’ndeki cenaze töreninin ardından Sevcan hemşire son yolculuğuna uğurlandı.