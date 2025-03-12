Eşi Tarafından Canice Katledilmişti: Sevcan Hemşireyi Eve Gitmeye İkna Edip Öldürmüş

EVE DÖNMEK İÇİN İKNA ETMİŞ!

Sabah'ın haberine göre olay gecesi ise çift arasında çıkan tartışma sonucu Sevcan Demir Sakman evi terk etti ve bir kafede sakinleşmek için oturdu. Eşi Halit Can Sakman, Sevcan hemşirenin peşinden giderek eve dönmesi için ikna etti. Eve döndüklerinde ise genç kadın, Halit Can Sakman tarafından canice katledildi.