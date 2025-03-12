İki Kişiyi Öldüren Büyü Dehşeti, İfadesi Kan Dondurdu

Uşak’ın Banaz ilçesinde Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde önceki gün dehşete düşüren bir olay yaşandı. 89 yaşındaki Mehmet I. komşularının evine av tüfeğiyle ateş açtı. 71 yaşındaki Sait G. ile 61 yaşındaki Fatma Y. Saldırıda hayatını kaybetti. Mustafa Y. İse ağır yaralandı.

İKİSİ ÖLDÜ BİRİ YARALANDI

Komşularına dehşeti yaşayan Mehmet I. tutuklandı. Kan donduran olayın görgü tanıkları ise Mehmet I. ile komşuları arasında hiçbir husumetin olmadığını söyledi.

'BÜYÜ YAPTIRDILAR DİYE'

Savcılık ifadesi alınırken rahatsızlanan Mehmet I. tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Tutuklu Mehmet I.’nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. Mehmet I. ifadesinde köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, kimsenin ona artık saygı duymadığını öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kaynak: AA