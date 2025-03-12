Otobüs 10 Metrelik İstinat Duvarından Uçtu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü, 10 metrelik istinat duvarından aşağıya uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada, otobüs sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarında meydana geldi. Yusuf Tatlıdede’nin (31) kullandığı 16 M 06044 plakalı özel halk otobüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu istinat duvarından düşerek park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada otobüs hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaymakam Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın meydana geldiği sırada otobüste yolcu bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA