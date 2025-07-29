Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’

CHP lideri Özgür Özel, yaptıkları her miting sonrası anket yaptırdıklarını ifade ederek, sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, ayrıca seçimlerde birinci parti olamadıkları takdirde siyaseti bırakacağını da söyledi.

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Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomim'den Vahap Munyar'a ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel başkanı seçildiği Kurultay'da verdiği sözü hatırlatan Özgür Özel, "Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların beklentisinin "Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa" olduğunu aktaran Özel, "Vatandaşın, 'CHP gelirse ekonomi düzelir, Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olur' diye düşünmesine önem vereceğiz" çıkışında bulundu.

'VATANDAŞ 'BUNLAR ÇALDI' ALGISINA İNANMIYOR'

İBB'ye yönelik devam eden operasyonlara ilişkin de konuşan Özel, yaptıkları mitingler sonrası yapay zeka desteği ile analiz edilen anketler yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi: "Bir kere toplumun yüzde 70’i, AK Parti’nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor."

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Kaynak: Ekonomim

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