CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ofisi Açıldı: Özgür Özel Tarih Vererek Çağrı Yaptı

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CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin ilki bugün Ankara'da açıldı.

Özel, ofis önünde toplanan kalabalığa parti otobüsü üzerinden hitap etti. CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet'imizin ev sahipleri, Çankaya Köşkümüzün, Anıtkabir'imizin emanetçileri. Biliyoruz ki bu şehri, Cumhuriyet'i korkmayanlar kurdu. Burada da korkuyu evde bırakanlar var. Bu ofisin açılmasıyla birlikte, iktidar yürüyüşünde, adımların adımlara katılacağı bir büyük yürüyüşü buradan başlatıyoruz. Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil milletin adayıdır. türkiye'nin adayıdır. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz bir partiye ait değildir. Elbette mekan CHP'nindir ama mekanın adı da baba evidir.

Herkes baba evine doğar büyür kimi daha ırağa gider, kimi yakında kalır. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa baba evinde baca tütmektedir. İşte gün o gündür. Türkiye'nin tüm demokratlarının, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyalist demokratların, liberal demokratların, Kürt demokratların birleştiği yer baba evidir. Ve bu baba evi bir partiye ait değildir. bizler baba evinin bacası tütsün diye odun çekenleriz. Ama baba evi Türkiye'nin tümüne aittir. Çünkü tapusunda ne Özgür Özel yazar ne de önceki genel başkanların adı. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Ofisi genel merkezden ayırdık. Buranın kapsı herkese açık. Fikri olana enerjisi olana açık. Burası Gazi'nin partisinin bir kez daha iktidara yürüyüşünün, bir kez daha mağdurların yüzünü güldürüşünün, açlığı bir kez daha yenmesinin, işsizliği ortadan kaldırmasının, geleceğe umutla bakılmasının yolculuğu, bugün burada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile birlikte başlıyor.

'2 KASIM'DA SENİ SANDIĞA DAVET EDİYORUM'

Maalesef bazı çocuklar hayata kapatamayacakları kadar büyük bir farkla geriden başlıyorlar. Eğitimde böyle sağlıkta beslenmede bile böyle. Kurdukları çarkın dişlileri hep zengine çalışıyor ama yoksulu parçalıyor. Tenceresi kaynamayan millet, artık seçimlerde kazan kaldıracak bunları gönderecek. Buna karar vermiş, bunu sokakta, pazarda, meydanlarda görüyorum. Ofisimiz var, her ne kadar içeri attıysan da adayımız var, gençliğimiz var, cesaretin varsa çık milletin karşısına. 2 Kasım'da seni sandığa davet ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi