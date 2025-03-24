Müşteri Olarak Bindiği Takside Şoförü Gasp Etti

İzmir'de bir şahıs müşteri olarak bindiği takside, şoförün 2 bin lirasını gasp etti. Şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Müşteri Olarak Bindiği Takside Şoförü Gasp Etti

İzmir’in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi, müşteri olarak bindiği takside, şoförü gasp etti.

Taksinin şoförü Tayfun Özişçileri’i sırtına dayadığı sivri cisimle tehdit eden şahıs, 2 bin lirayı gasp etti. O anlar aracın kamerasına anbean yansıdı.

Müşteri Olarak Bindiği Takside Şoförü Gasp Etti - Resim : 1

Dün akşam 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi, evli ve ikiz çocuk babası Tayfun Özişçiler'in kullandığı taksiye müşteri olarak bindi. Issız bir noktada şoförün sırtına sivri bir cisim dayayan şahıs, kolunu da talihsiz şoförün boynuna doladı. Şoför Özişçiler’in 2 bin TL’sini gasp eden şahıs kayıplara karıştı.

Müşteri Olarak Bindiği Takside Şoförü Gasp Etti - Resim : 2

30 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Özişçiler, yaşadığı korku dolu anları, "Önce sırtıma sert bir cisimle bastırdı, diğer kolunu da boğazıma doladı. Oğlu için yaptığını söyleyip, para istedi. Cebimdeki parayı vermek zorunda kaldım. Başta rüya gördüğümü düşündüm sonra gerçek olduğunu ve gasbedildiğimi anladım. Korktum" ifadeleriyle anlattı.

Özişçiler polise şikayetçi olurken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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