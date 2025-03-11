Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te
Dün Torba Yasa ile Meclis'e gelen düzenlemeler arasında trafikte yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi dikkat çekti. Korsan taksi ile mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Artık yetkilendirilmemiş kişilerin taşımacılık yapmasına izin verilmeyecek, ehliyetine el konulacak. Ancak süre 60 gün değil 1 yıl olacak.
Kaynak: Hürriyet
Yetkisiz yolcu taşımacılığını önlemek için caydırıcı adımlar atılacak. Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi korsan taksicilere verilen cezaları ağırlaştıracak. Teklife göre ilk ihlalde sürücünün ehliyetine 6 ay el konulacak, aynı fiilin tekrarı halinde bu süre 1 yıla çıkacak.
Hürriyet’te yer alan haberde, mevcut düzenlemelerde uygulanan para cezalarının yanı sıra 60 gün trafikten men cezasının yeterince caydırıcı olmadığına dikkat çekilen teklifte, korsan taşımacılığın hem yasal taşımacı esnafa zarar verdiği hem de yolcu güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.
ESNAFIN HAKLARI KORUNACAK
Kanun teklifinde, “Mevcut düzenlemeler kapsamında korsan taşımacılık yapan sürücülere idari para cezası verilmekte ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ancak bu yaptırımlar korsan taşımacılığı önlemede yetersiz kalmaktadır” açıklaması yer aldı.
Teklifte yer alan ifadelerin devamında, “Bu nedenle, cezaların artırılması ve özellikle sürücüler için ehliyetlerine belirli bir süre el konulması gibi daha caydırıcı önlemlerin getirilmesi zorunlu hale gelmiştir” denildi.
Korsan taksi ve servis şoförleri için, “Bu doğrultuda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2. maddesinde değişiklik yapılarak, korsan taşımacılık yapan sürücülere verilen idari para cezalarına ek olarak ehliyetlerine 6 ay süreyle el konulması hükmü getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile korsan taşımacılık yapanların faaliyetlerini sürdürmelerinin önüne geçilerek, kayıtlı taşımacılık yapan esnafın hakları korunacak ve yolcu güvenliği artırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.