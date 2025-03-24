Kardeşlerin Miras Kavgasında Kan Aktı

Miras nedeniyle kavgalı olan kardeşler tarlada denk gelince kavga çıktı. Ağabey, kardeşini önce bıçakladı sonra tabancayla vurdu.

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Kardeşlerin Miras Kavgasında Kan Aktı

Adana'da miras kavgasında kan aktı. Miras nedeniyle kavgalı olan kardeşler tarlada karşılaşınca felaket yaşandı.

Yunus Yıkık, ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile tarlada tartışmaya başladı. Ağabey önce kardeşini bıçakladı ardından silahıyla vurdu.

Kardeşlerin Miras Kavgasında Kan Aktı - Resim : 1

Kanlar içinde yere yığılan Yunus Yıkık'ı görenler ambulansa haber verdi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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