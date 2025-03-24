Gaziantep'in 4 İlçesinde Firari Operasyonu

Gaziantep'te jandarma firarilere operasyon düzenledi. Yakalanan 20 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gaziantep'in 4 İlçesinde Firari Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip ve İslahiye ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları adım adım takip etti.

Gaziantep'in 4 İlçesinde Firari Operasyonu - Resim : 1

Dolandırıcılık, narkotik, yağma, hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı terör örgütüne üye olma gibi suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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