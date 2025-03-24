Gaziantep'in 4 İlçesinde Firari Operasyonu
Gaziantep'te jandarma firarilere operasyon düzenledi. Yakalanan 20 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip ve İslahiye ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları adım adım takip etti.
Dolandırıcılık, narkotik, yağma, hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı terör örgütüne üye olma gibi suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Kaynak: İHA