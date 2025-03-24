Trump Portesini Beğenmedi, Duvardan İndirilmesini İstedi: 'Obama'nınki Harika'

ABD Başkanı Donald Trump, beğenmediği portresinin duvardan indirilmesini istedi.

Colorado Meclis binasında bulunan portresini beğenmeyen Trump, söz konusu portrenin ‘kasten biçimsiz resmedildiğini’ söyledi. Portreye tepki gösteren Trump, "Kimse kendisinin kötü bir resmini ya da tablosunu sevmez. Colorado'da Eyalet Meclis Binası'nda Vali tarafından diğer tüm Başkanlarla birlikte asılan resim, belki de benim bile daha önce hiç görmediğim bir düzeyde kasıtlı olarak çarpıtılmış. Sanatçı Başkan Obama'yı da yaptı ve o harika görünüyor, ancak benim portrem gerçekten en kötüsü. Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı sözlerinin devamında Colorado’da birçok kişinin bu konuda kızgın olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA