Şanlıurfa’da Dev Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Şanlıurfa’da iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi. 5 şüpheli, 29 kişiyi dolandırarak 6 milyon TL kazanç sağladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

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Şanlıurfa’da Dev Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık şebekesinin izini sürdü. Yapılan teknik takip sonucunda, "Atıcı evi" olarak adlandırılan gizli bir adreste faaliyet gösteren şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 17 Mart’ta düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da Dev Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Resim : 1

Adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullandıkları 9 cep telefonu, 10 SIM kart, 1 SIM kart bloğu ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Türkiye’nin 15 farklı ilinden 29 vatandaşı dolandırarak 6 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 dolandırıcı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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