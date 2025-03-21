Starlar Çalıştı, O Yedi... Ünlülerin Danışmanı Dolandırıcı Çıktı

Leonardo DiCaprio gibi pek çok ünlü için çalışan sanat danışmanının, müşterilerini 6.5 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Müşterilerinin hakkında dava açtığı kadın, 30 ay hapis ve tazminat cezası aldı.

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Starlar Çalıştı, O Yedi... Ünlülerin Danışmanı Dolandırıcı Çıktı

ABD'nin New York kentinde, başta Leonardo DiCaprio olmak üzere pek çok ünlü isim için çalışan sanat danışmanı Lisa Schiff, 55 sanat eserinin satışıyla alakalı 6.5 milyon dolarlık dolandırıcılıktan 30 ay hapis cezası ve 9 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı. Manhattan'da gerçekleşen karar duruşmasın da Schiff, müşterilerinden ağlayarak özür diledi.

Schiff Fine Art firmasıyla müzayede evleri ve müşterileri arasında arabuluculuk yapan 54 yaşındaki Schiff'in, aldığı parayı kendisinin harcadığı ve müşterilerinin talep ettiği eserleri onlara vermediği ortaya çıktı.

Starlar Çalıştı, O Yedi... Ünlülerin Danışmanı Dolandırıcı Çıktı - Resim : 1

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasında, kadının dolandırıcılığa bir süre devam etmek için müşterilerine yalan söylediği belirtildi. İstenilen eserin henüz satılmadığı, sıra beklediği gibi yalanlar söyleyen Schiff'in bu şekilde müşterilerini oyaladığı ifade edildi.

Müşterilerinin dava dosyasında yer alan iddiasına göre Schiff, kendisine emanet edilen parayla çok lüks bir hayat sürüyordu. Kadının Avrupa'da lüks tatiller yaptığı ve pahalı markalardan birçok ürün satın aldığı biliniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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