Ünlü Rapçi Reynmen'den Ortalığı Karıştıran Saraçhane Yorumu… Hem Destek Hem Eleştiri Yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane’de toplanma çağrısı yapmış, tepki gösterenler Saraçhane’de protesto yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına siyasiler ve ünlülerden tepkiler çoğalırken, ünlü rapçi Reynmen’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar medyayı ikiye böldü.

'BURASI SIRBİSTAN DEĞİL'

Saraçhane’deki kalabalığa ilişkin açıklamalar yapan Reynmen, “Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. Kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez” diyerek seslendi.

'BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRERSİNİZ'

Açıklamalarına devam eden ünlü rapçi, şunları söyledi: Saraçhane'ye gidenlerin de yorumlarına denk geldim muhalefet toplanan kalabalığı mitinge çevirmiş. Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Olacak olan oluyor. Hepsi anlaşmalı. Finalde olacak olan şey referandum olur, anayasa değişir, Cumhurbaşkanı anayasal olarak üçüncü kez seçilme hakkına sahip olur. Muhalefet ses etmez. 'Kapışalım' erkekliği yapar. Seçimler zaten iktidar içindir. Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve millet sonsuza kadar muhalefete olan inancını kaybeder.

KİMİ ELEŞTİRDİ KİMİ DESTEKLEDİ

Reynmen’nin açıklamaları sosyal medyada çok konuşulurken, kimileri karşı çıktı kimileri de destekledi.

Kimileri “Prim mi kasıyorsun?”, “Sen ne anlatıyorsun”, “Sus rezil oldun”, “Bunu korkutmuşlar”, “Siyasete mi atıldın?” gibi yorumlarla Reynmen’i eleştirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Reynmen’e “Çok doğru konuştuğunu düşünüyorum”, “Abi sen adamsın,” “Ne dediğini anlayan yok”, “Bu niye çok haklı” gibi yorumlarla destek verdi.

yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. burası sırbistan değil. kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez. kaldı ki saraçhaneye… — reyn (@akareynmen) March 20, 2025

Kaynak: Haber Merkezi