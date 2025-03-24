Kırıkkale’de Asayiş Operasyonu: 144 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki 144 şüpheliyi yakalayarak, 4 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Kırıkkale’de Asayiş Operasyonu: 144 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 17-23 Mart 2025 tarihleri arasında asayiş suçlarla mücadeleye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 144 şüpheli şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 17 şahıs da gözaltına alındı.

Kırıkkale’de Asayiş Operasyonu: 144 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Operasyonların sonunda, 4 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, aynı zamanda 4 faili meçhul hırsızlık olayını da aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denetimlerde, toplamda 4 bin 333 şahıs ve 304 araç sorgulandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 gaz tabancası, 55 fişek, 34.91 gram metamfetamin ve 24 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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Kaynak: İHA

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