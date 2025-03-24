Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Alaşehir'e yola çıkan uyuşturucu kuryesi yakalandı. 18 yaşındaki genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alaşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Alaşehir’e getireceği belirlenen 18 yaşındaki D.D.’yi takibe aldı.
Sarıgöl ilçesinden otobüsle yola çıkan D.D.'nin Alaşehir’e uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen güzergâhtaki otobüsü durdurarak genç şahsı gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında, D.D.'nin üzerinde 5 parça halinde 3 bin 40 içimlik turuncu renkli peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., tutuklandı.
Kaynak: İHA