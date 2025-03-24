İzmir'deki Elektrik Akımı Faciasında Yeni Gelişme: İnanç Öktemay'ın Ailesi Davadan Çekildi

İzmir’de 12 Temmuz 2024'te etkili olan sağanak yağışın ardından Alsancak’ta biriken su birikintisine basan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz elektrik akımına kapıldı. Ona yardım etmek isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı şekilde akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı, 14 kişi tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle 11 kişi daha gözaltına alınırken, toplam 42 sanık hakkında “taksirle öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ÖNLENEBİLİR BİR OLAYDI

Mahkeme tarafından görevlendirilen 5 kişilik bilirkişi heyeti, olayın ihmal sonucu meydana geldiğini belirterek kazanın önlenebilir olduğunu raporladı. Raporda, “Kaçınılmaz bir doğa olayı değildir, ihmaller zinciri sonucu gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı bildirildi.

Savcılık, sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isterken, suçun bilinçli taksirle işlendiği gerekçesiyle cezalarının 22,5 yıla kadar artırılması talep edildi.

ÖKTEMAY AİLESİ: “DAVADAN ÇEKİLİYORUZ”

Duruşma öncesinde İnanç Öktemay’ın ailesi mahkemeye dilekçe sunarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Ailenin avukatının sunduğu dilekçede, "Öktemay'ın yakınları 8 aylık süreçte kimsenin tasavvur edemeyeceği acılarla karşı karşıya kalmıştır. İnanç Öktemay vefat etmiştir, maalesef bir daha geri gelmeyecektir. Müvekkillerimiz bu acı ile yaşamayı öğrenmeye çalışmaktadırlar." denildi. Yaşananların aileyi çok üzdüğü ve yorduğu belirtilen dilekçede, ailenin kimseye kin beslenemediği kaydedildi.

Dilekçenin devamında, "Müvekkillerimizin kalben düşünceleri de kimsenin böyle büyük bir acı ile sınanmaması yönündedir. Talihsiz olayın yaşandığı süreçten bu yana yanımızda olan, duruşma süreçlerinde, savunmalarda hassasiyet göstererek acımızın katlanmamasına özen gösteren ve son süreçte hukuki süreci uzatmamak adına tazminat hukuku alanında üzerine düşeni yapan GDZ yönetimi ve destek veren çalışanlarına, baş sağlığı dileyen sanık ve ailelerine müvekkillerin acısını bir nebze de olsa anladıkları ve süreci zorlaştırmadan üzerlerine düşeni yaptıkları için müteşekkiriz. Zararın giderilmesine Argan Mühendislik de son süreçte katkıda bulunmuştur." denilerek, Öktemay'ın ailesinin yargılama sürecinden çekilme kararı aldıkları ve sanıklar hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtikleri belirtildi.

Kaynak: DHA-İHA