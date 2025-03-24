Avukat Ersöz, İmamoğlu ile Görüştü! İşte İlk Mesajı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklandı.

Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, bugün Marmara Cezaevi'ne giderek görüşme gerçekleştirdi. 3 isim aylar önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le de görüşen Ersöz, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Hepsi iyi ve dirayetliydi." diyen Ersöz, İmamoğlu ve Şahan'ın ilk mesajının "Herkes bilsin ki iyiyiz, dirayetliyiz ve milletimize emanetiz" ifadelerini kullandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı (@REmrahSahan) ziyaret etmek için Silivri’deydim.



İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu), İBB Genel Sekreteri Mahir Polat (@mhrpolat) ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le de görüştüm. Hepsi iyi ve direyetliydi.



Ekrem… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) March 24, 2025

Kaynak: Haber Merkezi