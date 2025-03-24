Samsun'da Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor, uyuşturucuyla mücadeleye devam etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Samsun'da bir eve polis ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 140 gram sentetik kannabionid ve 15 sentetik ecza ele geçirildi.

Evdeki İ.S. uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: DHA