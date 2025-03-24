Samsun'da Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı

Samsun'da bir eve uyuşturucu baskını yapıldı. Evdeki bir kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor, uyuşturucuyla mücadeleye devam etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Samsun'da Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı - Resim : 1

Samsun'da bir eve polis ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 140 gram sentetik kannabionid ve 15 sentetik ecza ele geçirildi.

Evdeki İ.S. uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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