Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adamdan Acı Haber

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mıstın Yılmaz, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adamdan Acı Haber

Kaza, Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda meydana geldi. Ş.E. yönetimindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Mıstın Yılmaz’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz’ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ş.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
kaza Trafik kazası ölüm Tekirdağ
Son Güncelleme:
Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi Kadir Gecesi Nedir? İşte Kadir Gecesi'nin Anlamı ve Önemi
Ters Dönen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı Ters Dönen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Sucu Dehşeti Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı! Yargıtay Son Sözü Söyledi Yargıtay Son Sözü Söyledi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’
Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Yok Sayıldı İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Gizlendi!