Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adamdan Acı Haber
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mıstın Yılmaz, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda meydana geldi. Ş.E. yönetimindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Mıstın Yılmaz’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz’ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Ş.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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