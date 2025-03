Sucu Dehşeti Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı! Yargıtay Son Sözü Söyledi

60 yaşındaki Metin Şenay, uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapıyordu.2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti.

'EVİNE BIRAKAYIM' DİYEREK KAÇIRDI

Tarih 24 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde, Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi.

Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.

SÜNGERLİ ODADA TUVALETİNİ YAPMASI İÇİN KAP VERDİ

Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi.

O arka oda dehşet odasıydı. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

'SES ÇIKARIRSAN ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERİLİRSİN'

Yaşadığı olay nedeniyle karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp M.Y.'ye izletti: "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi.

KAĞITLARLA TALİMAT VERDİ

M.Y. dehşeti yaşarken, polisin onu bulması saatler aldı. Polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın.." ifadelerinin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi.

KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE BAŞKA ÇOCUKLAR DA ÇIKTI

Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kayıt altına almıştı.

10 YIL BOYUNCA TECAVÜZE UĞRADI VE FELÇ GEÇİRDİ

Korkunç görüntülerden bazıları, 2011 ve 2021 yılları arasında Şenay'ın istismarına maruz kalan R.Ş. isimli çocuğa aitti. R.Ş., Savcılığın çabasıyla dijitallerden tespit edildi. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan R.Ş. felç geçirdi. Felç geçirene kadar ise yıllarca dehşeti yaşamaya devam etti.

'İLK OLAY 5 YAŞINDA YAŞANDI'

Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., Savcılıkta verdiği ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Metin Şenay'ın gazetede çıkan haberlerini görünce kendimi eve kapattım. Kötü oldu. Annem bana 'Metin sana bir şey yaptı mı?' diye sordu. Korkumdan söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı kıyarız' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti."

AKRABASININ ÇOCUKLARINI DA KAYDA ALMIŞ

Şenay'ın dijitallerinden çıkan iki çocuk ise kardeşti. 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö., Şenay'ın baldızının çocuklarıydı. Şenay, bu çocuklarla altlı üstlü oturuyordu ve 2019 ile 2023 yılları arasında bu iki kardeşi aynı anda istismar etti. Çocuklar savcılık tespit edene kadar yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şenay'ın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. Başsavcılık, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi.

Yargılama Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Başta Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu davayı takip etti. Mahkeme Şenay’ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Dosya önce İstinaf Mahkemesi’ne ardından Yargıtay’a gitti. Yargıtay 9. Ceza Daire verilen kararda herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden verilen kararı onadı.

