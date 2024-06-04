Sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada çocuk istismarı davasında karar: 293 yıl 6 ay hapis!

İstanbul Bağcılar'da sucu dükkanına yaptırdığı ses yalıtımlı özel odada 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık Metin Şenay, 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı!

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Sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada çocuk istismarı davasında karar: 293 yıl 6 ay hapis!

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalılık ve gizlilik kararı bulunan dosyada mahkeme, hükmünü açıklarken basın mensuplarını duruşma salonuna aldı.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Metin Şenay'ı 4 çocuğa karşı ayrı ayrı toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 687 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Metin Şenay, Bağcılar'da sucu dükkanına yaptırdığı ses yalıtımlı özel odada 4 çocuğa cinsel istismarda bulunma iddiasıyla yargılanıyordu.

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Çocuk istismarı Hapis cezası
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