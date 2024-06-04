İddia: AYM'ye göre Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay, yüksek yargıda yaşanan kriz nedeniyle hapishaneden çıkamadı ve milletvekilliği düşürüldü.

30 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın okuduğu karar ile Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine karşı, hem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hem de Atalay'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir başvuru yaptı.

GEREKÇE 100 GÜNDÜR AÇIKLANMADI

Yüksek mahkeme, yapılan son başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. 22 Şubat'ta oy çokluğuyla bu kararı alan Anayasa Mahkemesi, gerekçesini daha sonra açıklayacağını duyursa da yaklaşık 100 gün geçmesine karşılık, AYM gerekçeli kararı henüz açıklamadı.

GEZİ DAVASI İLE İLGİLİ İLK ADIM ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, görüşmeden gündeme getirdiği konulardan biri de, Gezi davasıydı.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre, Erdoğan - Özel görüşmesinden sonra Gezi davasıyla ilgili ilk adım atılıyor.

"VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ YOK HÜKMÜNDE"

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmeden AYM'nin, verdiği iki hak ihlali kararına atıf yaptığı iddia edildi.

Yüksek mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25 Nisan 2022'de verdiği mahkumiyet kararlarından sonra Atalay'ın milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinden çıkamamasına yönelik hak ihlali tespit etti. Ancak bu hak ihlali kararına hem 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ikişer kez bu karara uymaması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde, hak ihlali kararlarına rağmen Yargıtay'ın Gezi davasındaki kararları kısmen onamasının ve bu nedenle Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' görüldüğü ileri sürüldü

GEREKÇELİ KARAR İADE-İ ZİYARETTEN ÖNCE AÇIKANABİLİR

Zühtü Arslan’ın Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde verilen kararla ilgili, yeni başkan Kadir Özkaya’nın da Atalay lehine oy kullandığı, kulislere yansıyan bilgiler arasında. Özkaya, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin uymadığı hak ihlali kararlarında da Atalay lehine oy kullanmıştı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yarın yapacağı görüşmeyle, Erdoğan’ın Özel’e yapacağı iade-i ziyaret arasında gerekçeli kararın açıklanabileceği belirtiliyor.