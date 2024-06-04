Taşcıer: Asgari ücretli hiçbir harcama yapmadan ayda yalnızca 262 litre süt alabiliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ulusal Süt Konseyi verilerine göre, 2023’te 21 milyon 481 bin 567 ton çiğ süt üreten ülkemiz, dünya genelinde dokuz, Avrupa genelinde üçüncü sıradayken bir asgari ücretlinin hiçbir harcama yapmadan ayda yalnızca 262 litre süt alıyor olabilmesi sizce ‘oldukça güzel’ midir” diye sordu.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, temmuzda asgari ücrete ara zammın hükümetin gündeminde olmadığına ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Taşcıer’in açıklaması şöyle:

“Artan hayat pahalılığı temel gıda maddelerinden enerjiye, eğitimden sağlık harcamalarına, konut kiralarından konaklamaya kadar milyonlarca kişinin belini büktü. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları yüzde 171 artmış. Vatandaşın borcu gırtlağını geçmiş. İktidar ‘sabredin’ diyor. Sabır taşı olsa çatlar. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emekliler ve asgari ücretliler başta olmak üzere toplumun büyük kısmı sefalette ortaklaşmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok’ diyor. Bakanın ‘oldukça güzel’ bulduğu TÜİK’in kontrollü enflasyonu bile yüzde 75’i geçmiş. Halkın enflasyonu ise yüzde 120’lerin üzerinde. Temmuz ayında 24 milyondan fazla yurttaşın asgari ücrette ve kök maaşlarda iyileştirme talebi var. Ama bakanın böyle bir niyeti yok.”

“ENFLASYONUNU NERESİ OLDUKÇA GÜZEL”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Taşcıer, Çalışma Bakanlığı’nın gerçeklerden koptuğunu ve halkın sorunlarından uzaklaştığını ifade ederek “Sayın Bakan 15 Mayıs 2024 tarihinde, ‘Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok’ demiştiniz. Yüzde 75,45’e ulaşan yıllık enflasyonun neresi oldukça güzel, açıklarsanız sefaletle boğuşan emekli, emekçi ve asgari ücretli de bu güzelliklerden faydalansın” dedi.

“HEDEFLERE ULAŞABİLECEĞİNİZE GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUNUZ”

Yüzde 22,72’ye ulaşan beş aylık enflasyon metriği nedeniyle asgari ücretin yılbaşından bugüne, düz hesapla 3 bin 862 lira eridiğini belirten Taşcıer, “Bugün bir devlet kuruluşu olan Et ve Süt Kurumunda kıymanın kilosu yaklaşık 280 lira. Henüz 2024’ün ilk beş ayında mutfağından 14 kilo kıyma eksilen asgari ücretlilerin alım gücünü nasıl korumayı planlıyorsunuz” diye sordu. Taşcıer, Bakan Işıkhan’a ayrıca şu soruları yöneltti:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ulusal Süt Konseyi verilerine göre, 2023’te 21 milyon 481 bin 567 ton çiğ süt üreten ülkemiz, dünya genelinde dokuz, Avrupa genelinde üçüncü sıradayken bir asgari ücretlinin hiçbir harcama yapmadan ayda yalnızca 262 litre süt alıyor olabilmesi sizce ‘oldukça güzel’ midir? Bir asgari ücretlinin beş ayda 60 litre süte denk gelen bir gelir kaybı yaşaması karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Enflasyon oranlarının bu denli yüksek seyrettiği bir ortamda, hangi kriterlere göre asgari ücretin yeterli olduğunu düşünüyorsunuz? Geçmişte belirlenen enflasyon hedefleriyle gerçekleşen enflasyon rakamları arasındaki büyük farkları nasıl açıklıyorsunuz? Gelecek için belirlenen hedeflere ulaşılabileceğine gerçekten inanıyor musunuz?”

Kaynak: ANKA