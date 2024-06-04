Kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de başladı.

Kabine toplantısının gündeminde, ekonomik verilerin yanında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da yer alacak.

Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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Kabine Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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