Hakkari'deki 'kayyım' eylemine polis müdahalesi: Milletvekilleri ve vatandaşlar ablukada

Polis, kayyım kararına tepki gösteren DEM Parti milletvekili ve vatandaşlara, plastik mermi ile müdahale etti. Kitle abluka içinde basına sesleniyor.

Son Güncelleme:
<

Video: Ruşen Takva

Hakkari'de DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösteren, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Partili milletvekilleri, diğer siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, Bulvar Caddesi'nde bir araya geldi.

Abluka içinde basın açıklaması yapılmaya çalışan kitleye polis müdahale etti. Yaralıların ve gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Ayrıca, kitle polise "yaralılarımız" var demesine rağmen polis tazyikli su sıktı. Müdahalede aralarında gazetecilerinde olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINA GAZ SIKILDI

Ruşen Takva, polisin gerçekleştirdiği gaz bombalı ve plastik mermili müdahalesi sonrası dağılan kitlenin, protestolarına ara sokaklarda devam ettiğini söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Serra Bucak da biber gazlı müdahaleden etkilenen isimler arasında.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Hakkari DEM Parti
Son Güncelleme:
Kanal D'den yeni anlaşma. Dev bütçeli diziye yeni bir oyuncu daha geliyor Kanal D'den yeni anlaşma. Dev bütçeli diziye yeni bir oyuncu daha geliyor
Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik
DEM Parti’den Meclis’te eylem kararı DEM Parti’den Meclis’te eylem kararı
AP Türkiye raportöründen kayyım tepkisi AP Türkiye raportöründen kayyım tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler: "Gerizekalı Acun!" Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler
Ekmeğe zam geldi! Ekmeğe zam geldi!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik açıklama: Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni! Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı
Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu