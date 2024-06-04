Hakkari'deki 'kayyım' eylemine polis müdahalesi: Milletvekilleri ve vatandaşlar ablukada

Video: Ruşen Takva

Hakkari'de DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösteren, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Partili milletvekilleri, diğer siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, Bulvar Caddesi'nde bir araya geldi.

Abluka içinde basın açıklaması yapılmaya çalışan kitleye polis müdahale etti. Yaralıların ve gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Ayrıca, kitle polise "yaralılarımız" var demesine rağmen polis tazyikli su sıktı. Müdahalede aralarında gazetecilerinde olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINA GAZ SIKILDI

Ruşen Takva, polisin gerçekleştirdiği gaz bombalı ve plastik mermili müdahalesi sonrası dağılan kitlenin, protestolarına ara sokaklarda devam ettiğini söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Serra Bucak da biber gazlı müdahaleden etkilenen isimler arasında.

Kaynak: ANKA