DEM Parti’den Meclis’te eylem kararı

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Hakkari Belediyesi'ne polislerce baskın yapılmış; Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış da Van'da gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, seçilen Belediye Başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı belirtilmişti. Açıklamada, Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edilmişti.

DEM Parti, bu karardan sonra birçok il ve ilçe belediyelerinde nöbet başlattı. BirGün'ün haberine göre bu nöbetlerden biri de TBMM’de başlatılacak.

DEM Parti'nin "Kayyum atamasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması" başlıklı grup önerisinin okunmasının ardından eylem başlanacak.

Kürsüde eylem yapacak olan DEM Partililer, 12.00'ye kadar Meclis'te nöbet tutacak.