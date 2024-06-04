CHP heyeti Hakkari'de

DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden alınıp yerine Hakkari Valisi'nin kayyım olarak atanmasına tepki gösteren CHP'nin heyeti, Hakkari'ye ulaştı.

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CHP heyeti, DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanan Hakkari'de incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Heyet, valilik ve savcılığa ziyaretlerde bulunacak.

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, bugün DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasına tepki göstermek ve inceleme yapmak için Hakkari'ye geldi.

Heyette, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bursa Milletvekili Kayıhanh Pala yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alınmıştı.

Mehmet Sıddık Akış yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, belediyeye kayyım olarak atanmıştı.

Görevden alınan belediye başkanından açıklamaGörevden alınan belediye başkanından açıklamaSiyaset

Kaynak: ANKA

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