Bağcılar'da Sucu 4 Çocuğu İstismar Edip Kaydetmişti: Şifreli Hard Diskin İncelenme Talebi Reddedildi

İstanbul Bağcılar’da, 60 yaşındaki sucu Metin Şenay’ın dükkânında ses yalıtımlı bir odada 4 çocuğa yönelik 11 yıl boyunca nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve istismar görüntülerini kaydederek sakladığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan ve 331 yıl 6 aya kadar hapsi istenen istismar zanlısı Metin Şenay 293 yıl 6 ay hapis cezası almış ve 1 milyon 687 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.



İSTİNAF MAHKEMESİ BAŞVURUYU REDDETTİ

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) mahkeme sürecinde Şenay’ın istismar görüntülerini kaydettiği ve özel şifrelediği hard disklerden birinin daha açılmasını ve soruşturmanın genişletilmesini talep etmişti. Ancak söz konusu talep yargılama sürecinde reddedildi. UCİM bunun üzerine söz konusu mahkeme kararını bozulması talebiyle istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi istinaf başvurusuna ilişkin bugün kararını açıkladı. Bölge idare mahkemesinin kararında ilk derece mahkemesinin kararında herhangi bir eksiklik bulunmadığına vurgu yapılarak, talebin reddine karar verildi.



Mahkeme ayrıca Şenay'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.



‘4 ÇOCUKLA SINIRLI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

UCİM Hukuk müşaviri Ayça Bolak, kararı istinaf etmelerinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“UCİM davaya katılma talebinde bulunmuştuk ve bu talebimiz reddedilmişti. Bir diğer itirazımız da açılamayan bir hard diskin açılması ile ilgiliydi. Varsa daha fazla mağdur çocuk ve başka suçluların ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın genişletilmesini talep etmiştik.

Yüksek bir ceza verildi ancak daha yüksek bir ceza verilmesini istemiştik.

Biz yalnızca 4 çocuk olduğunu düşünmüyoruz. Hard disk açılabilseydi belki bunlar ortaya çıkacaktı. Kendisi ortaokul mezunu biri ve hard diski özel şifreleme ile kilitlemiş. Bu kişi bunu nasıl yapabildi? “