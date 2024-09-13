Narin'in Babası Arif Güran'dan İlk Açıklama: Yanındaki İnsanların Gerçek Yüzlerini Göremiyorsun

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında küçük kızın annesi, babası ve yakınlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen ve aralarında annesi, abisi, amcasının da olduğu 8 kişi tutuklandı. Babası Arif Güran ise serbest bırakıldı.

BABADAN İLK AÇIKLAMA

Narin Güran’ın babası Arif Güran, Tavşantepe Köyü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arif Güran, kardeşi Salim Güran hakkındaki soruya, "Devlet herkesi alabilir, devlet bende şüpheleniyorsa beni, bir başkasını da alabilir. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak" diyerek yanıt verdi.

Evladının acısını yaşayamadığını belirten baba Güran, "Kimse kızımdan nemalanmasın" diyerek de tepki gösterdi.

Arif Güran'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. Temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile... Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de ikinci ifadem de son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir.

FENOMENLER TEPKİSİ

Tanımadığım insanların kızımın fotoğrafını çekmesi, fenomenlerin kızımdan nemalanmasını istemiyorum. Ben kızımın acısını yaşayamıyorum. Rica ediyorum.

Devletimiz elinden geleni yaptı bu davayla ilgili. Araştırmalar devam edecek. Rabbim onlara da aynısını yaşatsın. Allah belalarını versin. Biz lüks bir aile değildik, çekirdek bir aileydik.

OĞLU VE KARDEŞİ SALİM HAKKINDAKİ SORULARA YANIT

Devlet herkesi alabilir, devlet bende şüpheleniyorsa beni bir başkasını da alabilir. Ben inanıyorum. Devlet kızımızın kanını yerde bırakmayacak.

Oğlum bir daha yakalanır bir daha alınır bir daha bırakılır. Devletin bileceği iş. Netice olarak bu soruşturmanın savcılarımızın başarılı gitmesi için en gerekiyorsa yapılır. Bu normal bir durum değil.

'NEVZAT BAHTİYAR'IN ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖREMEDİM'

Devlet ne diyorsa o şekildedir. Nevzat Bahtiyar, benim akşamları gelirdi yanımda otururdu ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz."