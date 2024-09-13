Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Refüje Sıkıştı

Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Balıklıdere Otoyol köprülü kavşağı mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücü N.O., çarpmanın etkisiyle yol ortasındaki refüjde sıkıştı.

Ağır yaralı sürücü N.O. ve yolcu S.O. itfaiye ekipleri tarafından kurtarırken, araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı yolcu H.O. ile 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA