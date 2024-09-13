Serbest Bırakılmıştı: Narin'in Babasının İlk İşi Ne Oldu?

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında küçük kızın annesi, babası ve yakınlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen ve aralarında annesi, abisi, amcasının da olduğu 8 kişi tutuklandı. Babası Arif Güran ise serbest bırakıldı.

NARİN'İN BABASININ İLK İŞİ NE OLDU?

Gelişmeler dikkatle takip edilirken baba Arif Güran'ın serbest kalır kalmaz saat 04.00 sularında kızının mezarına gittiği ortaya çıktı. Bir süre dua okuyan babanın şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Öte yandan Narin'in mezarına birçok kişi oyuncak, çanta ve çiçek bırakıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi