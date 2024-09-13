'Gezmeye Çıkıyorum' Diyerek Evden Ayrılan 14 Yaşındaki Aslıhan'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, "Gezmeye çıkıyorum'" diyerek evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 14 yaşındaki Aslıhan Miray Kabadayı, ekipler tarafından aranıyor.

Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün "Gezmeye çıkıyorum" diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi. Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti. Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA