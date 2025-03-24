Ters Dönen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Antakya çevreyolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çarparak takla attı ve ters döndü. Araç içinde sıkışan 2 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA