Ters Dönen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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Ters Dönen Araçtaki 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Antakya çevreyolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çarparak takla attı ve ters döndü. Araç içinde sıkışan 2 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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