Korkunç Kazada Yaralanan Mustafa'dan 10 Gün Sonra Acı Haber

13 Mart günü, Kızıltepe ilçesinin kırsal bölgesinde, Hocaköy ile Bektaş mahalleleri arasında feci bir kaza meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, kontrolden çıkarak devrildi ve takla attı.

Kazada, sürücü ile yanındaki yol arkadaşı Mustafa İldeniz yaralandı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu olurken, Mustafa İldeniz'in durumu daha ciddiydi.

İldeniz, 10 gün süren yaşam mücadelesine rağmen, doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Mart’ta hayatını kaybetti. Acılı ailenin gözyaşları arasında, İldeniz’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Hocaköy Mahallesi’ne getirilerek aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: DHA