Balıkesir'de İş Cinayeti: Elektrik Akımı Yine Can Aldı

Balıkesir'de 54 yaşındaki inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İnşaat sahibi ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Balıkesir'de İş Cinayeti: Elektrik Akımı Yine Can Aldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Orman Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında Ali Ç., yapımı devam eden bir inşaata çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Ç., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Ç.'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, işçinin Sivas’tan çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

İnşaat sahibi ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

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