Bakan Uraloğlu 'Zorunlu Hale Geldi' Diyerek Duyurdu: 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz. Yıl bitmeden Hakkari Yüksekova T1 Tünelini, Konya Çevre Yolu 2. Kesimini, Malatya Kuzey Çevre Yolu 2. Kesimini tamamlayarak hizmete alacağız" dedi.

16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA SINIRLAMASI

Bakan Uraloğlu "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak" dedi.

Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz” dedi.

Kaynak: DHA