İBB'den Flaş Hamle: Deniz Feneri ve İlim Yayma Vakfı'na Bedava Tahsis Edilen Taşınmazları Geri Alındı

İBB Meclisi'nin aralık ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB’nin AKP tarafından yönetildiği ve AKP'nin meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu dönemlerde tartışmalı şekilde alınan bazı taşınmaz tahsis kararları iptal edildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, yurt ve iaşe faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetine 25 yıl süreyle ve bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ ŞERH KOYDU

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'ndaki AKP'li Meclis üyeleri, tahsis iptali teklifine şerh koydu.

Şerhte, İlim Yayma Cemiyetinin kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen taşınmaz, kamu hizmeti amacıyla lehine tahsis kararı verilen Cemiyet tarafından vatandaşlara sunulan hizmetler için kullanılmaktadır. Tahsis kararındaki tahsis süresi henüz sona ermemiştir. Tahsis süresi dikkate alınarak ilgili vakıf tarafından bu taşınmaza yatırımlar yapılmış, bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle taşınmazda yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlamıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği ortadadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden karara katılmıyoruz."

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararı AKP'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

BİLAL ERDOĞAN'IN VAKFINA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ GERİ ALINDI

Tahsisi iptal edilen taşınmazlar arasında Pendik'te bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı'na verilen yurt alanı yer alıyor. 2013 yılındaki Meclis kararıyla "eğitim ve sosyal hizmet (yurt ve iaşe) faaliyetlerinde kullanılmak” üzere yandaş vakfa verilen alan, İBB Meclisi'nin aldığı kararla İBB'ye geri kazandırıldı.

İBB yönetiminin AKP'den CHP'ye geçtiği 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kısa bir süre kala, İBB Meclisi'nin verdiği kararla Deniz Feneri Derneği’ne tahsis edilen Zeytinburnu'ndaki alan da geri alındı. Mülkiyeti kısa süre önce hazineden İBB’ye geçen yaklaşık 4 dönümlük arazi, 10 yıllığına bedelsiz olarak vakfa devredilmişti.

ARNAVUTKÖY 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI İBB'DE

İBB Meclisi'nde alınan bir diğer karar da geçen yıl AKP'li Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın İBB'ye geri kazandırılması oldu. 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Arnavutköy Belediyesi'ne tahsis edilen alan, "Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olduğu" gerekçesiyle Meclis kararıyla İBB yönetimine geri kazandırıldı.

İLİM YAYMA VAKFI'NA 25 YILLIĞINA BEDELSİZ TAHSİS EDİLMİŞTİ

İBB ayrıca, 2017 yılında yine Pendik’te İlim Yayma Vakfı’na 25 yıllığına bedelsiz olarak devredilen 15 bin metrekarelik araziyi Meclis kararıyla geri aldı. Söz konusu arazide Pendik Belediyesi’ne bağlı Aydos Spor Merkezi ve İlim Yayma Vakfı’na bağlı İrfan Okulları bulunuyor. İBB Meclisi’nin CHP’li üyelerinden Melendiz Dalyan İzgi, İBB’nin söz konusu araziye İstanbul’da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları’nda kullanılmak üzere bir spor merkezi inşa etmeyi planladığını söyledi.

Kaynak: AA