TBMM'de Çocukların Sosyal Medya Kullanımına Yaş Sınırı Hazırlığı: Dünyadaki Örnekleri İncelenecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında TBMM’de toplandı.

Katırcıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “Dijital mecraların, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklarımız için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösterdi. Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor. Şunu belirtmek isterim ki bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bizlere; Dijital mecraların, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklarımız için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösterdi. Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor. Çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet, dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve siber zorbalık, uluslararası terör örgütlerinin dijital platformlardaki faaliyetleri dünyada ve ülkemizde teknolojinin kontrolsüz kullanıldığında ve kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde büyük bir güvenlik tehdidi haline geldiğini gösteriyor. Bugün çocuklarımız, zihinlerini ve bedenlerini ele geçirmek isteyen karanlık yapıların hedefindedir” ifadelerini kullandı.

'YAŞ SINIRLAMASINI GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dijital mecraların terör örgütlerinin eleman devşirdiği, sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline geldiğini söyleyen Katırcıoğlu, "Bilgi çöplüğüne dönen bu platformlarda çocuklarımızı korumak devletin, ailenin ve toplumun ortak sorumluluğundadır. Dünya örneklerinde; bu tehditlerle mücadelede kapsamlı devlet politikaları oluşturan bazı ülkeler olmuştur. Japonya, Singapur, Avustralya, Norveç ve Fransa gibi ülkeler, dijital dünyaya yönelik sınırlandırmalar ve kontrollü erişim politikalarıyla çocuklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çocuğun üstün yararı ilkesi ışığında evlatlarımızın korunmasına yönelik hem yurtdışı örneklerini önümüzdeki ay başlamak üzere yerinde inceleyeceğiz hem de sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması, çocuklara yönelik ulusal güvenli internet ağı oluşturulması, dijital operatörlerin çocuklara yönelik uygulamalarının çoğaltılması, televizyon ekranlarımızda çocuklarımıza yönelik kötü örnek oluşturacak program ve yapımların kısıtlanması, ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Milli Eğitim Müfredatına, dijital medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak eklenmesi, tedbirlerinin görüşülmesi ve tartışılmasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Komisyon olarak öncelikli hedeflerinin çocukları zararlı bağımlılıklardan, terör örgütlerinin sinsi tuzaklarından, ahlak ve değerlerini hedef alan tehditlerden uzak tutmak olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, bu niyetle yapılan her yapıcı eleştiriye ve öneriye açık olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA