CHP, İstanbul Valisi Davut Gül ile Görüşecek

CHP heyeti, İstanbul'daki eylemlere ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşecek.

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CHP, İstanbul Valisi Davut Gül ile Görüşecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eylemlere ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret edecek.

Saat 15.00’te gerçekleşecek ziyaret sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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