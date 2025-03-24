İstanbul Valisi Davut Gül'ün İddialarına Özgür Çelik 'Gözlerimle Gördüm' Diyerek Yanıt Verdi

İstanbul'da ve yurdun dört bir yanında Ekrem İmamoğlu protestoları devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların polise saldırdığını ve camiye zarar verdiğini iddia etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Gözlerimle gördüm" diyerek asılsız iddiaları yalanladı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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İstanbul Valisi Davut Gül'ün İddialarına Özgür Çelik 'Gözlerimle Gördüm' Diyerek Yanıt Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar günlerdir devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestocu vatandaşların camiye zarar verdiklerini iddia etti.

Vali Gül açıklamasında şu iddialarda bulundu:

"Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir.

Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün İddialarına Özgür Çelik 'Gözlerimle Gördüm' Diyerek Yanıt Verdi - Resim : 1

İDDİALARA YANIT GELDİ

Vali Gül'ün iddialarına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten yanıt gecikmedi. Özgür Çelik sosyal medya hesabından 'Doğruları anlatayım' diyerek, "Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur" açıklamasında bulundu.

"Gözlerimle gördüm" diyen Çelik'in açıklaması şöyle:

"Sayın Gül, oradaydım. Ben doğruları anlatayım. Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur. İnkar etmeye kalkmayın, gözlerimle gördüm!

Şu an tarihi miras camimizin bahçesiyle, yalanlarla tutuklanan Mahir Polat'ın kurduğu İBB Miras ekipleri ilgileniyor. Anayasal haklarını kullanan hiçbir vatandaşımızı kriminalize etmeye çalışmayın! İstiklal Marşımızın ilk dizesi, "Korkma" ile hayata başlayanları yalanlarınızla korkutamazsınız! Dün telefonda söz vermiştiniz. Saldırı olmayacak diye.

Devletin polisini, iktidara yakın havuz medyasına, Saraçhane’deki millet iradesinin meşrutiyetini sorgulatmak için adeta malzeme verme gayreti içinde bırakmaktan vazgeçin."

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