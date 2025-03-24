Bakan Fidan ABD'ye Gidecek: Hangi Konular Masaya Yatırılacak?
Dışişleri Hakan Fidan, yarın ABD'nin başkenti Washington'a gideceği bildirildi. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’nin başkenti Washington’a gideceği bildirildi.
Bakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceği öğrenildi.
Görüşmenin yarın yapılacağı bildirildi. Söz konusu ziyaret, ABD Başkanı Trump’ın ikinci döneminde yapılacak olan ilk ikili ziyaret olacak.
MASADA NELER VAR?
Görüşmede, Fidan’ın Trump yönetimi tarafından uygulamaya konan CAATSA yaptırımlarının kalkması isteğini gündeme getirmesini bekleniyor.
Öte yandan F-16 temin sürecinde kalan prosedürlerin hızla sonlanması ve F-35 sürecine geri dönmeye ilişkin adımlar atılması da masaya yatırılacak konular arasında yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: