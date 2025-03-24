Üniversite Öğrencileri Bugün Beşiktaş'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan iki ayrı soruşturma sonrası İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da dahil toplam 51 kişi dün tutuklandı. Belediye başkanlığı görevinden alınan İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan beri ülke genelinde süregelen protestolar, tutuklanmasıyla birlikte daha da büyüdü.

BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE BULUŞMA

Bu süreçte protestolarda en aktif gruplardan olan üniversite öğrencileri, CHP'nin çağrıda bulunduğu Saraçhane'nin yanı sıra başka alanlarda da toplanmaya başladı. Üniversiteliler, bugün (24 Mart) saat 17.00'de Beşiktaş İskelesi'nde buluşmak için çağrı yaptı.

"Gençler Saraçhane'ye sığmıyor" sloganıyla Büyük Gençlik Buluşması adında bir toplantı düzenleyen öğrenciler, barışçıl bir protesto düzenlemek amacıyla bir araya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi