Ramazan Bayramı Öncesi Dikkat! Uzmanlar Tek Tek Anlattı... Baklavadaki Hile Nasıl Tespit Edilir?

Türkiye’de bayramların olmazsa olmazı olan baklava, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda gelenek, emek ve ustalık gerektiren bir sanat. Gerçek ustaların elinden çıkan, incecik açılan hamuru, kaliteli malzemeleri ve özenli şerbetiyle baklava, bayram sofralarının vazgeçilmezi. Ancak bayram sevincinin sağlık sorunlarına dönüşmemesi için tüketicilerin bilinçli olması gerekiyor.

Ramazan ayının son günlerinde, baklava için tatlıcılarda çalışma başladı. Aileler, bayram ziyaretlerinde ikram etmek üzere günler öncesinden siparişlerini veriyor, pastaneler ve tatlı imalathaneleri ise siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyor. İşletmeler, dükkanlarına "Bayram baklavası siparişi alınır" afişleri asarak bayram hazırlıklarını duyuruyor.

FİYATLAR EL YAKIYOR

Lezzetinden ödün vermek istemeyen vatandaşlar, damak zevkine ve bütçesine uygun baklavayı seçebilmek için tatlıcıları geziyor. Cevizli baklavanın kilosu 400 ila 600 TL arasında değişirken, Antep fıstıklı baklava 800 ila 1000 TL’ye kadar çıkıyor. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, fiyatların işletmeden işletmeye değiştiğini ve baklavanın maliyetini kullanılan malzemenin belirlediğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

UCUZ BAKLAVADA TEHLİKE!

Ancak tatlı alışverişinde sadece fiyat değil, kalite de büyük önem taşıyor. Ucuz baklava almak isteyenler, merdiven altı üretimle karşılaşabiliyor. Kalitesiz yağ, glikoz şurubu, gıda boyası gibi sağlığa zararlı malzemelerle yapılan baklavalar, uygun fiyatlarıyla cazip görünse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, ucuz baklava üretiminde kullanılan hileli malzemelerin sağlık üzerindeki tehlikelerine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu:

"Hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve kalitesiz malzeme kullanılan baklavalar, obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve hatta kansere neden olabilir. Glikoz şurubu ile yapılan tatlılar vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ceviz yerine yer fıstığı, fıstıklı baklavada ise gıda boyası gibi hilelere başvurulabiliyor. Kaliteli ve güvenilir bir tatlı tüketmek için mutlaka bilinen ve güvenilir pastanelerden alışveriş yapılmalı."

TRK KODU'NA DİKKAT

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım ise tatlı alırken TRK koduna bakılması konusunda uyarıda bulundu:

"Ambalajsız, tavsiye edilen tüketim tarihi, içindekiler bilgisi olmayan, bakanlık tarafından verilen Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği olan TRK kodu bulunmayan ürünleri almamaya özen göstermeleri gerekiyor. Güneşin altında çok fazla bekleyen ürünlerden de uzak durulmalı. Çünkü çok fazla güneş ışınına maruz kalıp eriyen ve tekrar donan ürünlerin hem kalitesi yönünden hem de sağlık açısından birçok riski içinde barındırıyor.

Çikolata alırken kakao içeriğinin fazla olmasına özen göstermelerini tavsiye ederiz. Çünkü kakao içeriği arttıkça ürünün kalitesi de artar."

Kaynak: DHA