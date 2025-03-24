Van'da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA