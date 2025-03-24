Pompalı Tüfekli Dehşet! 23 Yaşındaki Genç Öldürüldü

Olay, Sıcakyurt Mahallesi Sulama Birliği Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tolga Özdeniz ile Y.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G., yanında bulunan pompalı tüfekle Özdeniz’e ateş açtı.

23 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 23 yaşındaki Tolga Özdeniz, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi Y.G. ile olaya karıştığı düşünülen iki kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA