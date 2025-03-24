Irak Konsolosluğu'nu Tarayıp Kaçtılar Ama... İşte Böyle Yakalandılar!

Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs, olay yerinden kaçarken kaza yapınca yakalandı. Saldırıyı planlayan ve azmettiren şahıs da dahil toplam 12 kişi yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan silah ve araçlar da ele geçirildi.

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Irak Konsolosluğu'nu Tarayıp Kaçtılar Ama... İşte Böyle Yakalandılar!

İstanbul Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na doğru, 21 Mart günü saat 21.30 sıralarında, uzun namlulu silahlarla ateş açan şahıslar, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Kurşunlar konsolosluk binasına isabet ederken, polis ekipleri kaçan saldırganları aramaya başladı.

Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldiği bilgi üzerine harekete geçti. Kaza yapan Ömer Ç. ve suça sürüklenen çocuk S.H.'nin saldırıyı gerçekleştiren kişiler olduğu belirlenirken iki şahıs gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Silivri'de bir hücre evi olduğu anlaşıldı.

Irak Konsolosluğu'nu Tarayıp Kaçtılar Ama... İşte Böyle Yakalandılar! - Resim : 1

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Diğer yandan Ferhat K., suça sürüklenen çocuklar F.Ş. ve H.T. isimli 3 kişi dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şahısları olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile birlikte konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 kişi Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 3'ü suça sürüklenen çocuk toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda eylemde kullanılan 1 adet uzun namlulu tüfek, eylemde kullanılan çalıntı motosiklet ile örgüt üyelerine ait otomobil bulundu.

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Kaynak: İHA

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