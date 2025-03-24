Gaziantep'te Kanlı Saldırı! Husumetlileri Kurşun Yağdırdı, 2 Genç Can Verdi

Gaziantep'te akşam saatlerinde iki genç, husumetli oldukları şahısların silahlı saldırısına uğradı. Fatih Tekin (33) ve Enes Şimşek (25) hayatının kaybederken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'te Kanlı Saldırı! Husumetlileri Kurşun Yağdırdı, 2 Genç Can Verdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde iftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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