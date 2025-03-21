İstanbul'daki Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı

Şişli Esentepe’de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı.

Son Güncelleme:
İstanbul'daki Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı

Şişli Esentepe’de bulunan Irak Konsolosluğu'na saat 21.30 sıralarında motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı.

Saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, saldırının yaşandığı konsolosluk binasına gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Ertürkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun" dileklerini bildirdiklerini ifade ederek, Irak Devleti'nin yanında olduklarını dile getirdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Keçeli, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı
Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerine Sert Müdahale! 7 Öğrenci Gözaltında Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerine Sert Müdahale! 7 Öğrenci Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Fahrettin Altun'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Tükenmişlik Sendromundan Bir An Önce Çıkmalılar' İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye Sert Tepki
Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle Yapılıyor Unun Böceklenmesi ve Kurtlanmasını Tarihe Karıştıracak Yöntem Belli Oldu: Asırlardır Böyle Yapılıyor
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi? Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi?
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!